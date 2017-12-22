مجلس الدولة: تنفيذ المادة 15 من الاتفاق السياسي استحقاق وطني

خاص ليبيا24

قال مقرر ما يسمى بمجلس الدولة، العجيلي ابو سديل، ان مجلس النواب وما يسمى مجلس الدولة مطالبين وبشكل عاجل بتوحيد المؤسسات السيادية لمعالجة الأزمة التي أرهقت كاهل المواطن على مختلف الاصعدة.

وأضاف ابو سديل، ان المسؤولية الملقاة على عاتق مجلسي النواب وما يسمى بالدولة تزداد جسامة بتفاقم الأزمات التي تمس حياة المواطن ما يحتم علينا معالجتها ووضع الحلول الناجعة لها، ويأتي توحيد مؤسسات الدولة السيادية على رأسها إعمالا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي.

وتابع أبو سديل: ان الإخفاق في وضع آلية لتشكيل المجلس الرئاسي لا ينبغي أن تنسحب على ما يمكن إنجازه من قضايا اخرى مهمة، مبينا ان تشكيل المجلس الرئاسي يعد من القضايا الاكثر خطورة وأعظم نفعا لحياة المواطن

وأضاف أبو سديل ان “الفترة الحالية تتطلب توحيد هذه المؤسسات وتعيين رؤساءها وفقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي لتقوم بدورها التكاملي في معالجة الأزمة التي تفاقمت بسبب الانقسام في هذه المؤسسات”.

وزاد: فالأمر بات ملحا ومطلب وطني لا يحتمل التأجيل؛ الامر الذي يتطلب التعجيل بإنجازه من اجل تحقيق إصلاح اقتصادي والحد من الفساد وخفض الدين العام وصوناً لثروات البلاد وحسن توظيفها وإدارتها، ورأب الصدع فضلا عما يتبع ذلك من استقرار في شتى جوانب الحياة.

وحذر أبو سديل من ان التأخير في تنفيذ هذا الاستحقاق أو انفراد أحد المجلسين به دون الآخر “سيزيد المشهد تعقيدا، واستمرارا في الخصومة القانونية والسياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24