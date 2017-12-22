اتفاق بين الرئاسي وبلدية سرت لتشكيل لجنة مركزية في المدينة

خاص/ المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة، وفد من المجلس البلدي سرت برئاسة عميد البلدية مختار المعداني.

وأوضح الناطق باسم المجلس البلدي سرت الاعلامي محمد الأميل في تصريحات للمتوسط، أنه تم خلال اللقاء مناقشة مشكلة انتشال الجثث والمتفجرات والركام بالمناطق المتضررة، حيث تم اﻻتفاق على تشكيل لجنة مركزية بين المجلس الرئاسي وبلدية سرت والمنطقة العسكرية الوسطى تتولى اللجنة معالجة الوضع البيئي واﻻمني للمناطق المتضررة بمدينة سرت.

وبين الأميل، أن الاجتماع ضم هنية ابوخريص عضو المجلس البلدي، والعميد الصديق بن سعود مدير مديرية أمن سرت، وبشير الاحرش مدير شركة خدمات النظافة العامة سرت.

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