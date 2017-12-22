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#ليبيا_الآن | إجتمع في مركز #بنغازي الطبي وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى د.”نا…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع في مركز #بنغازي الطبي وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى د.”نادر كويري” ومدير مركز بنغازي الطبي “عبدالكريم القبائلي” ومدراء المستشفيات العاملة في المركز، لمناقشة العراقيل التي تواجه سير العمل، وتوحيد عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة في المركز.


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