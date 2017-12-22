العريبي: طرابلس يجب أن ترد على رفض مجلس الدولة تعيين الشكري محافظاً للمركزي

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن إستغرابه من ردود أفعال مجلس الدولة الرافضة والمستنكرة لإختيار البرلمان محمد عبد السلام الشكري محافظاً للمصرف المركزي وهو مايحتم إنتظار ردود فعل الشارع لاسيما الطرابلسي حيال هذه التصرفات العبثية.

العريبي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج أكثر الذي أذيع الأربعاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه التصرفات يقوم بها رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ومحافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير مبيناً بأن مجلس الدولة جسم معرقل يغلب جل أعضائه مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الوطن لتلقى الكرة الآن في ملعب المواطنين المتضررين في طرابلس والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لإتخاذ موقف.

وأضاف بأن عضو مجلس الدولة منصور الحصادي ومن هم مثله ممن لم يسلموا السلطة لمجلس النواب مطالبين بالتنازل لأنهم أفسدوا ليبيا وعليهم القيام بذلك رأفة بحال الناس ممن يقفون أمام المصارف منذ الفجر متهماً السويحلي الذي صدرت عنه تغريدة رافضة لإختيار الشكري على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بتدمير كل شيء بمعارضته المنفردة لأي قرار فيما تم التواصل مع البعثة الأممية التي تنكرت لهذه التغريدة.

وأشار العريبي إلى مسألة وقوف البعثة الأممية في موقف المتهم بإدارة الأزمة الليبية وعدم الرغبة في حلها ما يحتم على رئيسها غسان سلامة تبرئة ساحتها وساحته فالبلاد تتجه نحو التقسيم وإن لم يقم الكبير بالتسليم للشكري فإن السويحلي سيتسبب بالتقسيم وهو ما يحتم على محافظ المصرف المركزي في طرابلس تغليب مصلحة الوطن لأن المحافظ الجديد رجل قوي ويشهد له الجميع بالكفاءة حيث ولد موقف مجلس الدولة الرافض لتعيينه إحباطاً كبيراً للشارع.

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