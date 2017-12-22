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العريبي: طرابلس يجب أن ترد على رفض مجلس الدولة تعيين الشكري محافظاً للمركزي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن إستغرابه من ردود أفعال مجلس الدولة الرافضة والمستنكرة لإختيار البرلمان محمد عبد السلام الشكري محافظاً للمصرف المركزي وهو مايحتم إنتظار ردود فعل الشارع لاسيما الطرابلسي حيال هذه التصرفات العبثية.

العريبي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج أكثر الذي أذيع الأربعاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه التصرفات يقوم بها رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ومحافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير مبيناً بأن مجلس الدولة جسم معرقل يغلب جل أعضائه مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الوطن لتلقى الكرة الآن في ملعب المواطنين المتضررين في طرابلس والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لإتخاذ موقف.

وأضاف بأن عضو مجلس الدولة منصور الحصادي ومن هم مثله ممن لم يسلموا السلطة لمجلس النواب مطالبين بالتنازل لأنهم أفسدوا ليبيا وعليهم القيام بذلك رأفة بحال الناس ممن يقفون أمام المصارف منذ الفجر متهماً السويحلي الذي صدرت عنه تغريدة رافضة لإختيار الشكري على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بتدمير كل شيء بمعارضته المنفردة لأي قرار فيما تم التواصل مع البعثة الأممية التي تنكرت لهذه التغريدة.

وأشار العريبي إلى مسألة وقوف البعثة الأممية في موقف المتهم بإدارة الأزمة الليبية وعدم الرغبة في حلها ما يحتم على رئيسها غسان سلامة تبرئة ساحتها وساحته فالبلاد تتجه نحو التقسيم وإن لم يقم الكبير بالتسليم للشكري فإن السويحلي سيتسبب بالتقسيم وهو ما يحتم على محافظ المصرف المركزي في طرابلس تغليب مصلحة الوطن لأن المحافظ الجديد رجل قوي ويشهد له الجميع بالكفاءة حيث ولد موقف مجلس الدولة الرافض لتعيينه إحباطاً كبيراً للشارع.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياسيد عريبي انت تعلم أن السويحلى بوق
    وطبل اجوف فالمصالح الشخصية هدف…!!
    والسويحلى هذا يقول المثل الجزائرى:-
    ( خضره فوق كسيكسو ) وأن ما يصرح به
    هو (حرقه وهستيريا) تنتابه من حين إلى آخر لعل يسمعه أحد أنا أرى كل مايصرح به
    ماهو إلا ( هراء ) لاقيمة له وتمسكه بالكبير ليس حبا فيه بل (الأصوات المنادية)
    من كل مكان ومن الشرق خاصة تعنى له
    ( قرحة مزمنه ) فكلما جد شئ من الإصلاح
    وخاصة من البرلمان أو القيادة العسكرية
    تشتد لديه ( الحالة ) وهو لم يسأل نفسه
    يوما كيف تقلد المنصب..!!؟ والطريقة التى اوجدته فيه…!!؟ ويقول علم النفس عندما
    تكون عاجزا عن المواجهة تظاهر بالبكاء
    والعويل ، فأنا تقييمى له (طويل وخايب )
    فأنا سؤالى للسيد ( الكبير ) الأ تكون شجاعا وتعترف بفشلك الذريع فى إدارة
    مرفق هام وعصب الحركة الإقتصادية للوطن والمواطن…!!؟ ألم يتحرك فيك يوما
    الضمير ومشاعر الأحساس بمعاناة المواطن والمواطنة وهم فى طوابير لانهاية لها من اجل( دينارات معدودة ) لاتكفية (شغف العيش ) وأمام تماسيح
    تنتظر سلبه تحت غطاء ( الدولار زاد )
    فهل يرضيك ياكبير ( والكبير الله )أن النساء وهى أختى واختك تفترش (كرتونى) من قبل ساعات الفجر أمام
    المصارف كى تستجدى حقها…!!؟
    ياسيادة المحافظ ألم تجرو يوما وتكلف نفسك المرور على المصارف العاملة..!!؟
    لعل ضميرك يتحرك قيد أنامله وتقول فى
    نفسك هل يعقل ( للمرأة الليبية ) أن تنام
    أمام المصارف بدلا من غرفة نوم تسترها
    وأبنائها…!!؟ أم الزوج المسكين هو الآخر
    تكفيه هموم الزمن وقد يلعن ذاك اليوم الذى أنجب ( جاب فيه الصغار )وذلك اليوم
    المشئوم……!!

    و الختام ( رحم الله امرئ عرف قدر نفسه )

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