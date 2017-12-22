فلسطيني يسمّي توائمه قدس..عاصمة..فلسطين ..وينتظر أبدية

رُزق مواطن فلسطيني من غزة بثلاثة توائم (ذكرين وأنثى)، صباح الخميس 21 ديسمبر الجاري، وأطلق عليهم أسماء قدس وعاصمة وفلسطين.

وقال نضال يوسف السيقلي (30 عامًا) من قطاع غزة، إنه يهدف بهذه التسمية إلى التأكيد على أن القدس عربية إسلامية كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

وأضاف السيقلي أنه لم يجد أجمل من هذه الأسماء ليطلقها على توائمه الثلاثة.

وأكد الأب الفلسطيني أنه سيطلق على مولودته المستقبلية اسم "أبدية"، معربا عن أمله في أن تفلح الجهود الفلسطينية والعربية في إسقاط القرار الأمريكي الأخير الذي أعلن فيه دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الجاري، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

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