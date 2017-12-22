قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات للتحالف العربي على جبهة نهم

قتل وأصيب عدد من مليشيات الحوثي في غارات جوية لطائرات التحالف العربي،استهدفت تعزيزات قادمة للميليشيات من العاصمة صنعاء إلى جبهة نهم .

وأكدت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، سقوط عدد من القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي ، في غارات جوية لطائرات التحالف العربي.

وأضافت المصادر وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن مقاتلات التحالف قصفت تجمعات لميليشيات الحوثي في مديريتي بيت الفقيه والتحيته بالساحل الغربي لليمن، مشيرة إلى أن طائرات التحالف شنت غارات على مديريتي الظاهر ورازح في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين .

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت، – في وقت سابق- أكثر من 30 غارة جوية علي تجمعات ومواقع لمليشيات الحوثي في الشريط الحدودي قبالة نجران وجازان جنوبي السعودية.

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