إردوغان: تهديدات أميركا قبل تصويت مجلس الأمن «تصرف قبيح»

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعدول عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بعد أن صوتت الأمم المتحدة ضد الخطوة، واصفًا تهديدات واشنطن قبل التصويت بأنها «تصرف قبيح».

وقال إردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في اسطنبول بحسب وكالة «رويترز» إنه «رغم التهديدات اتخذت الأمم المتحدة موقفًا مشرفًا»، مضيفًا: «يجب أن تتراجع الولايات المتحدة عن هذه الخطوة الخاطئة».

وتحدت أكثر من 120 دولة الرئيس الأمريكي أمس الخميس وصوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو واشنطن إلى سحب اعترافها بالقدس.

وهدد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي صوتت لصالح القرار. وأيدت 128 دولة في الِإجمال القرار، وهو غير ملزم، فيما صوتت تسع دول ضده وامتنعت 35 دولة عن التصويت ولم تحضر 21 دولة الجلسة.

وقال إردوغان: «سيذكر التاريخ موقف الولايات المتحدة قبل تصويت الأمم المتحدة باعتباره تصرفًا قبيحًا لا يغتفر»، مضيفًا «رفع البيت الأبيض سماعة الهاتف واتصل بهذه الدول الواحدة تلو الأخر ووجه لها تهديدات صارخة».

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