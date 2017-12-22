الفرجاني: لا وجود قانوني لمجلس الدولة

المتوسط:

كشف عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني، إن الاتفاق السياسي لم يتم دسترته حتى الآن.

وقال الفرجاني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الاتفاق السياسي لم يدستر، وبالتالي لم يصبح قانونيآ بعد لعدم اجراء التعديل الدستوري حتى الان والى ان يتم الاتفاق على التعديلات هذا من ناحية،اما ناحية اخرى وبفرض انه دخل حيز التنفيد بمجرد التوقيع عليه فاننا وحتى من من باب الاولوية التسلسلية فإن الماذة 3 تسبق الماذة 15″.

وأوضح الفرجاني، أن مضمون المادة 3 يقول بأن مجلس الدولة يعقد اول اجتماعاته خلال عشرة ايام بعد اجراء التعديل الدستوري، مشيرا إلى أنه وفي جميع الاحوال لا وجود قانوني لمجلس الدولة، وأن مايحدث هو تنازلات سياسية من البرلمان.

وأضاف قائلا “بهذا يدفع مجلس الدولة مجلس النواب لاعادة النظر في كل شئ، والان توجه من عدد كبير من النواب لوقف التفاوض مع مجلس الدولة (كمجلس دولة) ردا على موقفة وتشبته بالنصوص وان لم تدخل خيز الاتفاق القانوني، لان مجلس النواب سيتشبت بالمادة 3 “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية