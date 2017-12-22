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#ليبيا_الآن | أعلنت الحكومة المؤقت يوم الأحد المقبل، 24 ديسمبر 2017، يوم عطلة ر…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلنت الحكومة المؤقت يوم الأحد المقبل، 24 ديسمبر 2017، يوم عطلة رسمية بمناسبة الذكرى الـ66 لإستقلال #ليبيا.

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