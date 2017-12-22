الإعلان عن أجدد مشروعات “محفظة ليبيا ” الأثنين المقبل

المتوسط:

يجتمع مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار للإعلان عن افتتاح أجدد مشروعاتها في جمهورية تونس يوم الاثنين المقبل.

و قالت المحفظة إن الاجتماع من المقرر له أن يُعقد داخل فندق «لايكو تونس» (أبوتواس سابقًا)، المقرر افتتاحه قريبًا كأحد المشاريع الليبية الجديدة داخل الأراضي التونسية.

وأضافت المحفظة أن الاجتماع المقرر سيشهد حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحفظة، وأن جولة داخل الفندق ستجرى للحضور للتعرف أكثر على هذا الصرح الاستثماري.

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