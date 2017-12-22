قزيط ينفي تفويض مجلس الدولة رئيسه السويحلي بإصدار تغريدة رافضة لاختيار الشكري محافظا للمصرف

نفى عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط تفويض المجلس رئيسه عبد الرحمن السويحلي بإصدار تغريدة رافضة لاختيار محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي باعتبار أن المجلس يعبر عن رأيه ببيان أو قرارات على حد قوله.

قزيط وخلال تصريحات تلفزيونية أكد أن قرار مجلس النواب باختيار الشكري لن يطبق وبأن محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير لن يسلم منصبه إلا بعد مصادقة مجلس الدولة على القرار ، مشيرا إلى أن ما حدث في طبرق أقرب للمناورة السياسية منه للركون والإستماع لمعاناة الشارع بحسب وصفه.

قزيط قال أيضا إن مجلس الدولة أشد حرصا على إقالة الصديق الكبير لكنه يتمسك بكل قوة بالجانب القانوني، مؤكدا في الأخير وقوفه مع مصادقة مجلس الدولة على قرار تعيين الشكري لإنهاء معاناة المواطن.

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