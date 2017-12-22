وزير الطاقة الروسي: نريد خروجًا منظمًا من اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إنّ موسكو ومنظمةَ البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ستنسحبان من تخفيضات إنتاج النفط بسلاسةٍ كبيرة.

وأضاف نوفاك، في مقابلة مع وكالة «رويترز» اليوم الجمعة، أنّ روسيا و«أوبك» من المحتمل أنْ تمدّدا قيود الإنتاج بشكلٍ ما على نحو لا يخلق أيَّ فائضٍ من جديد في السوق.

وكان مصدران في «أوبك» قالا الخميس إنّ المنظمة بدأت العملَ، على خططٍ لاستراتيجية الخروج من اتفاقها لخفض إنتاج النفط مع منتجين مستقلين.

واتفقت أوبك مع منتجين آخرين كبار من خارجها بقيادة، روسيا الشهر الماضي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام المقبل.

ويهدف هذا التحرك إلى التخلص من فائض المخزونات المتراكم في الأسواق العالمية بقصد رفع الأسعار.

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