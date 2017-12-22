ليبيا_الآن | أصلحت وحدة الكهرباء في قسم الصيانة في شركة #راس_لانوف لتصنيع الن…

#ليبيا_الآن | أصلحت وحدة الكهرباء في قسم الصيانة في شركة #راس_لانوف لتصنيع النفط أعمدة الإنارة على الطريق الساحلي والبوابة الرئيسية في المدينة السكنية راس لانوف.







