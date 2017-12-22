اجتماع هام للمؤسسة الوطنية للنفط مع البلدي الجفرة

المتوسط:

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع المجلس البلدي الجفرة، لمناقشة سُبل عودة الشركات لمواقعها في الجفرة، وإعادة تأهيل الحقول.

وأكد صنع الله، على ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية لخلق مناخ ملائم يساعد الشركات النفطية للعودة لكامل نشاطها، وتذليل الصعوبات، موضحا إن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، والمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المكانية بالمنطقة حسب الإمكانيات المتوفرة.

وأثنى عميد البلدية على حرص المؤسسة بالنهوض بالإنتاج النفطي وتقدم بدعوة لرئيس مجلس الإدارة لزيارة المنطقة في القريب.

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