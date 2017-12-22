مقتل شاب بغزة ومواجهات في مدن بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي

قُتل شابٌ فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات الجمعة، مع قوات الجيش اﻹسرائيلي قرب بوابة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أنّ المواجهات اندلعت في عددٍ من المدن الفلسطينيية، منها الخليل وبيت لحم وقلقيلية وكفر قدوم وأريحا والبيرة وقرى شمال غربي رام الله، وبلدتي حيوس وعزون شمالي الضفة الغربية.

وأطلقت القواتُ الإسرائيلية الرصاصاتِ المطاطيةَ وقنابلَ الغازِ المُسيِّل للدموع بشكلٍ مكثّف في مواجهة الشباب المحتجين، مما أدى إلى إصابةِ عددٍ كبيرٍ منهم.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في بيانٍ، إنّ شابًا فلسطينيًا قُـتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهاتٍ اندلعت بعد صلاة الجمعة على حدود قطاع غزة.

وأضاف القدرة: «استشهد الشاب زكريا الكفارنة (24 عامًا) إثر طلقٍ ناريٍّ أصابه مباشرةً في الصدر شرق جباليا» في شمال القطاع، حيث تدور مواجهاتٌ بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين.

والمواجهات بين الجانبين مستمرةٌ منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وإعلانه عزمَه نقلَ السفارة الأميركية إليها.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، قرارًا يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافِها بالقدس عاصمةً لإسرائيل، يتأييد 128 صوتًا ،من الدول الأعضاء، رغم تهديد الرئيس الأميركي بقطع المساعدات الأميركية عن الدول التي تؤيد القرار.

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