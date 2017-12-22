ليبيا_الآن | أتلفت لجنة التصرف في الأصول المستهلكة والمواد الراكدة والتالفة ال…

#ليبيا_الآن | أتلفت لجنة التصرف في الأصول المستهلكة والمواد الراكدة والتالفة الثابتة والمخردة في شركة #سرت لتصنيع النفط والغاز كمية مواد منتهية الصلاحية، منها أسطوانات بخاخ الكشف عن جودة اللحام وأكياس إسمنتية تالفة وعوازل حرارية.









