ليبيا_الآن | أتلفت لجنة التصرف في الأصول المستهلكة والمواد الراكدة والتالفة ال…

#ليبيا_الآن | أتلفت لجنة التصرف في الأصول المستهلكة والمواد الراكدة والتالفة الثابتة والمخردة في شركة #سرت لتصنيع النفط والغاز كمية مواد منتهية الصلاحية، منها أسطوانات بخاخ الكشف عن جودة اللحام وأكياس إسمنتية تالفة وعوازل حرارية.
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