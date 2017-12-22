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#ليبيا_الآن | أتلفت لجنة التصرف في الأصول المستهلكة والمواد الراكدة والتالفة ال…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أتلفت لجنة التصرف في الأصول المستهلكة والمواد الراكدة والتالفة الثابتة والمخردة في شركة #سرت لتصنيع النفط والغاز كمية مواد منتهية الصلاحية، منها أسطوانات بخاخ الكشف عن جودة اللحام وأكياس إسمنتية تالفة وعوازل حرارية.





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