عزائم ليبية تتحدى أعطال الكهرباء بباطن الجبل

قام العاملون بغرفة التشغيل والصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء بباطن الجبل، بتشكيل غرفةِ طوارىء، بناء على قرار مدير دائرة التوزيع بمدينة بدر، محمد شنفير.

وسيتكلف عناصر الغرفة بالاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء الطارئة التي من الممكن أن تقع في المنطقة جراء حالة الطقس التي تشهدها.

وعلى الرغم من قلة الإمكانيات، باشر عناصر الغرفة أعمالهم صاعدين أعمدة الكهرباء المتهالكة تحت قطرات الغيث وشدة البرد، من أجل صيانة ما أمكن صيانته من أعمدة المدينة.

وتعاني غرفة التشغيل والصيانة بباطن الجبل من النقص في سيارات الدفع الرباعي التي تعتبر أساسية لإتمام أعمال الغرفة خاصة في فصل الشتاء، إضافة إلى قلة الأسلاك.

وأشاد مواطني مدينة بدر بالجهود المبذولة من قبل عناصر الغرفة في حلحلة أعطال الكهرباء التي طالت عددًا من المساكن، واستمرار محاولاتهم في تخفيف معاناة سكان المنطقة.

