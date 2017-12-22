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#الرائد_أخبار مجلس #يفرن البلدي يدعو، الخميس، مستعملي طريق #بئر_عياد- #طرابل…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار
مجلس #يفرن البلدي يدعو، الخميس، مستعملي طريق #بئر_عياد#طرابلس أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلهم؛ بسبب إقفال الطريق عند كوبري وادي الاتل؛ نتيجة هطول الأمطار، ويوصي بالعبور من تقاطع بئر عياد- #صرمان.
#ليبيا


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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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