الرائد_أخبار مجلس #يفرن البلدي يدعو، الخميس، مستعملي طريق #بئر_عياد- #طرابل…

#الرائد_أخبار

مجلس #يفرن البلدي يدعو، الخميس، مستعملي طريق #بئر_عياد– #طرابلس أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلهم؛ بسبب إقفال الطريق عند كوبري وادي الاتل؛ نتيجة هطول الأمطار، ويوصي بالعبور من تقاطع بئر عياد- #صرمان.

#ليبيا



