بنغازي تحتضن فعاليات مهرجان «راديونا» للإبداع الإذاعي 

عين ليبيا

تحتضن مدينة بنغازي فعاليات مهرجان «راديونا» للإبداع الإذاعي لعام 2017 في نسخته الثانية، بمشاركات مختلف الإذاعات المسموعة ومشاركة البرامج الفردية بمختلف التخصصات.

وذكر رئيس المهرجان “نجيب بن زبلح” أن اللجنة العليا للمهرجان وضعت الترتيبات الخاصة بانطلاقته، مع إتمامها معظم التجهيزات، إضافة إلى قرب انتهاء لجنة التحكيم من أعمالها الخاصة بمتابعة وتقييم البرامج المشاركة «التي اجتازت مرحلة الفرز» ورصد الدّرَجات المناسبة.

وأضاف “بن زبلح” أنها أتاحت الفرصة للمشاركة جميع أنواع البرامج، والتخصصات الإذاعية باستثناء برامج المسابقات والاخبار في هذا العام .

وأشارت اللجنة العليا للمهرجان إلى أن المهرجان سيختتم في يوم 24 ديسمبر الجاري الذى يوافق تأسيس الإذاعة الليبية المرئية، في حفل فني يتم فيه إعلان الفائزين وهم 8 فائزين، تتخللها بعض العروض المرئية، وتكريم رواد الإذاعة المسموعة لهذا العام والذين تم اختيارهم، زهم الإذاعي الراحل “مهدي الجلي”، والإذاعية “سالمة الحمري”، والإذاعي “فهيم الشريف”.

إلى جانب تكريم كل من الراعي الرسمي للمهرجان والمساهمين في إنجاح هذا الحدث الإذاعي

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