العريبي يرد على السويحلي والكبير ويوجه لهما الاتهامات

خاص ليبيا 24

انتقد عضو مجلس النواب عيسى العريبي، التصرفات التي يقوم بها رئيس ما يسمى بمجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ومحافظ المصرف في طرابلس المقال الصديق الكبير.

وبين العريبي، في تصريح خاص لقناة ليبيا 24 ان ما يسمى بمجلس الدولة جسم معرقل يغلب جل أعضائه مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الوطن

وأكد العريبي تمسكه بقرار البرلمان بتعيين محمد الشكرى محافظ مصرف ليبيا المركزي حسب القوانين والتشريعات المعمول بها

وأضاف العريبي، ” أن الاتفاق السياسي لم يدستر وبالتالي لم يصبح قانونيا بعد لعدم اجراء التعديل الدستوري حتى الان والى ان يتم الاتفاق على التعديلات

وتابع العريبي : وبفرض ان الاتفاق السياسي دخل حيز التنفيد بمجرد التوقيع عليه فاننا وحتى من باب الاولوية التسلسلية فإن المادة 3 تسبق المادة 15 ومضمون المادة 3 يقول ان مجلس الدولة يعقد اول اجتماعاتة خلال عشرة ايام بعد اجراء التعديل الدستوري، مشيرا الى انه في جميع الاحوال لا وجود قانوني لما يسمى بمجلس الدولة .

واشار العريبي، الى ان ما يسمى بمجلس الدولة “يدفع مجلس النواب لاعادة النظر في كل شيئ ووقف التفاوض معه ردا على موقفة وتمسكه بالنصوص التي لم تدخل حيز الاتفاق القانوني”.

واكد العريبي انه على اهالي طرابلس دور فى انهاء ما وصفها بالمهزلة التى يقوم بها ما يسمى بمجلس الدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، معربا عن استغرابه من ردود أفعالهم، وهو “مايحتم إنتظار ردود فعل الشارع الطرابلسي حيال هذه التصرفات العبثية”.

وزاد العريبي”أن عضو ما يسمى بمجلس الدولة منصور الحصادي ومن هم مثله ممن لم يسلموا السلطة لمجلس النواب مطالبين بالتنازل لأنهم أفسدوا ليبيا وعليهم القيام بذلك رأفة بحال المواطنين”.

واتهم العريبي “السويحلي بتدمير كل شيء بمعارضته المنفردة لأي قرار”.

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