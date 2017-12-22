فالفيردي: الاستحواذ لن يمنح برشلونة الفوز في الكلاسيكو

قال مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بكلاسيكو الغد بين البرسا وريال مدريد، إن الاستحواذ على الكرة لا يمنح الفريق الانتصار دائمًا، فالفائز بالمباراة ليس الفريق الأكثر استحواذًا على الكرة بل الفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف أكثر من الفريق الخصم، ولا يعني الاستحواذ أي شيء سوى خلق المزيد من الفرص للتسجيل، ولكن يبقى الأمر الأهم هو تسجيل الأهداف.

وأضاف فالفيردي أن الفوز بمباراة الغد لا يعني تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني، مشيرًا إلى عدم رغبته في التفكير في توابع المباراة قبل بدايتها، فهناك الكثير من الأمور ستتحدد عقب نهاية المباراة لا ينبغي التفكير بها في الوقت الحالي.

وعن مدى تفكيره في إمكانية لعب ريال مدريد بمهاجمين اثنين أو ثلاثة، قال فالفيردي إن تلك التفاصيل الفنية تعود إلى رؤية زيدان ومهما كان قراره سيشارك بمجموعة من اللاعبين قادرة على صناعة الفارق، وهو الأمر الهام الذي ينبغي التفكير فيه.

وأضاف فالفيردي أن مباراة الكلاسيكو تختلف عن أي مباراة أخرى، ويدرك برشلونة تمامًا صعوبتها، إلا أن الجميع عازم على الفوز باللقاء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إدراكه التام أن ريال مدريد فريق قوي للغاية ويتمتع بأفضلية اللعب على ميدانه، إلا أنه مهما حدث في الكلاسيكو سيبقة الوضع كما هو.

وأوضح المدرب الإسباني أن مثل تلك المباريات ينبغي على الجميع الانتباه في كل الأوقات، فهناك لاعبون في ريال مدريد قادرون على حسم المباراة في أي لحظة كما حدث في لقاء السوبر الإسباني.

وعن عودة بيكيه إلى ملعب البيرنابيو قال فالفيردي إن المدافع الإسباني يشعر بالهدوء التام، خاصة أنه يتوقع أن تكون الأجواء عادية بعدما ذهب برشلونة إلى مدريد من قبل لمواجهة أتلتيكو مدريد هذا الموسم بعد قرار انفصال كتالونيا، وكانت المباراة مميزة للغاية والأجواء رائعة.

وعن إمكانية القيام بممر شرفي للاعبي الريال، قال فالفيردي إن الأمر تقليدي منذ سنوات طويلة وتقدير من اللاعبين بعضهم تجاه بعض، مشيرًا إلى أن برشلونة يقدر الإنجازات التي حققها ريال مدريد في السنوات الأخيرة، ولكنه لن يقدم ممرا شرفيا للريال ولا يرغب في أن يقدم لبرشلونة ممر شرفي عند تتويجهم بالألقاب، خاصة أن الأمر افتقد لأهميته منذ فترة طويلة.

وطالب فالفيردي لاعبي برشلونة بالتركيز في المباراة كما لو كانت مباراة نهائية، خاصة أن أتلتيكو مدريد يوجد خلف برشلونة بفارق 6 نقاط وفقط، ومن الممكن أن يتقلص ذلك الفارق في حال الخسارة.

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