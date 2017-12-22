المجلس الأعلى للدولة الليبية: هذا الإجراء يخرق الاتفاق السياسي

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، موسى فرج، أن محاولة تعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، من قبل مجلس النواب في طبرق، يعتبر مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أحادية تزيد من استمرار معاناة المواطن الليبي.

وأكد فرج لوكالة سبوتنيك أن “تعيين محافظ للبنك المركزي جديدًا لليبيا من قبل مجلس النواب الليبي في طبرق، مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي من خلال قرار أحادي، يعتبر خرقًا للاتفاق السياسي”، مضيفاً أن “ما قام به مجلس النواب من عدم التزامه بالاتفاق السياسي هو إجراء لا يزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا واستمرار لمعاناة المواطن”.

وتابع عضو المجلس الأعلى للدولة ان “المجلس الاعلى يجدد استعداده للمباشرة في تنفيذ المادة 15 من الاتفاق السياسي، المتعلقة بالمناصب السيادية التي يلزم التوافق حولها بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة”.

ولفت في ختام حديثه إلى أن “المرحلة التي تمر بها البلاد لا يمكن تجاوزها الا بالتوافق الوطني، ولا تحتمل محاولات الانفراد بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي”، داعيًا مجلس النواب إلى “تغليب المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يزيد من التشظي والانقسام”.