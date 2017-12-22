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سامي الساعدي يعرب عن غضبه من اقتحام أحد مساجد طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 22, 2017 , 1:52 م

ديسمبر 22, 2017 , 12:39 م

ديسمبر 22, 2017 , 12:32 م

المتوسط:

أعرب عضو دار الإفتاء القيادي السابق بالجماعة الليبية المقاتلة، سامي الساعدي، عن غضبه لعدم رفع أذان الفجر اليوم الجمعة بمسجد عبدالله بن عمر في طرابلس، مؤكدًا أنها المرة الأولى منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح «الساعدي»، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، أن سبب عدم رفع الأذان هو اعتداء بعض الأشخاص على المسجد وضرب المصلين ومحاولة خطف بعض مشايخه بغية السيطرة وتنصيب من يريدون خطيبًا بالقوة.

وأكد عضو دار الإفتاء القيادي السابق بالجماعة الليبية المقاتلة، أن الوضع مازال متوترًا، موضحًا أن رواد المسجد في حالة من الاستياء الشديد تجاه ما يحدث.

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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