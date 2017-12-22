زيدان يطالب رونالدو بالتركيز في الكلاسيكو

طالب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نجمه كريستيانو رونالدو وباقي لاعبي ريال مدريد بضرورة التركيز بشدة في مباراة الكلاسيكو غدًا أمام برشلونة، من أجل إحياء آمال الريال في المنافسة من جديد على لقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة كاملة عن الريال مع وجود مباراة مؤجلة للأخير.

وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى رغبة رونالدو في تجديد عقده كي يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، طالب المدرب الفرنسي الجميع بضرورة تأجيل الحديث عن أي مور متعلقة بتجديد العقود حتى بداية العام الجديد.

وأكد زيدان جاهزية رونالدو بنسبة 100% للمشاركة في الكلاسيكو، مشيرًا إلى أنه لن يتطرق إلى كل الأمور المتعلقة بمباراة الغد، مشيرًا إلى أن الأمر الأهم لرونالدو هو التركيز في المباراة فقط وهو نفس الحال بالنسبة لباقي اللاعبين.

وأوضح المدرب الفرنسي أنه بصرف النظر عن نتيجة المباراة، سيواصل الفريق عمله وتفكيره في الموسم الطويل، خاصة أن المباراة تتعلق بثلاث نقط فقط ليس أكثر، مشيرًا إلى إدراكه التام لأهمية اللعب بصورة جيدة ومحاولة الفوز باللقاء إلا أن المباراة لن تغير كثيرًا من الوضع الحالي.

وأضاف زيدان أن مباراة الغد هي الأصعب في الموسم، فدائمًا ما تكون مباريات الكلاسيكو رائعة ومعقدة للغاية، إلا أن لاعبي الفريقين يعيشون من أجل تلك المواجهة سنويًا.

ويدخل ريال مدريد المباراة عقب تتويجه بلقب كأس العالم للأندية في أبو ظبي، وعن هذا الأمر قال زيدان إن شعور الفريق رائع للغاية، ومن الجيد خوض تلك المباراة في هذا التوقيت، خاصة أن المباراة تأتي مباشرة قبل العطلة الشتوية والجميع مستعد لتقديم مباراة مميزة بعد التحضيرات الجيدة للمباراة.

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