العريبي : السويحلي سيتسبب في تقسيم ليبيا إن لم يستلم الشكري مهامه

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي، ” أنه يتعجب من التصرفات يقوم بها رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ومحافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير ، وأن مجلس الدولة جسم معرقل يغلب على أعضائه مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الوطن.

وأضاف العريبي، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن البلاد تتجه نحو التقسيم وإن لم يقم الكبير بالتسليم للشكري فإن السويحلي سيتسبب بالتقسيم وهو ما يحتم على محافظ المصرف المركزي في طرابلس تغليب مصلحة الوطن”.

وأوضح، ” ان المحافظ الجديد رجل قوي ويشهد له الجميع بالكفاءة حيث ولد موقف مجلس الدولة الرافض لتعيينه إحباطاً كبيراً للشارع”.

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