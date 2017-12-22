مصادرنا : هذا هو سيناريو الخروج من أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي

المتوسط:

كشفت مصادر لــ( المتوسط) ، عن سيناريو إنهاء الازمة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بعد انتخاب الأخير محمد الشكرى محافظا لمصرف ليبيا المركزي .

وقالت المصادر ، ” أنه بعد انهاء الكثير من التفاهمات الداخلية و عقد لقاءات داعمة اممية ، و بمباركات و تصريحات دولية ، ومع بعض الترتيبات الامنية، هناك سيناريو متوقع ومرسوم سيتم تنفيذه للخروج من تلك الأزمة”.

وأكدت المصادر ، ” أن السيناريو يبدأ بأداء الشكري القسم في طبرق ،ثم سيلقي بيان من تونس، ويحظى هذا البيان قبول من مجلس الدولة و يرضي البرلمان ويطمئن الشعب و ادارت فروع المصرف المركزي المختلفة و صندوق النقد الدولي و الدول المعنية “.

وأضافت المصادر،” أن عملية التسليم و الاستلام بين الشكري والكبير ستتم في العاصمة طرابلس”.

وقالت المصادر ،” أن موعد تنفيذ هذا السيناريو سيتم خلال الايام القليلة القادمة بعد تذليل بعض الصعوبات و ازالة قلة من الاعتراضات “الاخوية” و تنحية بعض العقبات الاجرائية و القانونية و اذابة بعض الجليد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية