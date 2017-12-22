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مصادرنا : هذا هو سيناريو الخروج من أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
كشفت مصادر لــ( المتوسط) ، عن سيناريو إنهاء الازمة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بعد انتخاب الأخير محمد الشكرى محافظا لمصرف ليبيا المركزي .
وقالت المصادر ، ” أنه بعد انهاء الكثير من التفاهمات الداخلية و عقد لقاءات داعمة اممية ، و بمباركات و تصريحات دولية ، ومع بعض الترتيبات الامنية، هناك سيناريو متوقع ومرسوم سيتم تنفيذه للخروج من تلك الأزمة”.

وأكدت المصادر ، ” أن السيناريو يبدأ بأداء الشكري القسم في طبرق ،ثم سيلقي بيان من تونس، ويحظى هذا البيان قبول من مجلس الدولة و يرضي البرلمان ويطمئن الشعب و ادارت فروع المصرف المركزي المختلفة و صندوق النقد الدولي و الدول المعنية “.
وأضافت المصادر،” أن عملية التسليم و الاستلام بين الشكري والكبير ستتم في العاصمة طرابلس”.
وقالت المصادر ،” أن موعد تنفيذ هذا السيناريو سيتم خلال الايام القليلة القادمة بعد تذليل بعض الصعوبات و ازالة قلة من الاعتراضات “الاخوية” و تنحية بعض العقبات الاجرائية و القانونية و اذابة بعض الجليد”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • بالله عليكم حلو علي ليبيا وخلاها مع أولادها الوطنيين وخروج المعرقلين لعملية السلام من المشهد العام لانكم انتم افستم المشهد السياسي في ليبيا وهذه هي أسلوب حركة الإخوان يانحكموكم يا نفسدو اي برنامج سلام في ليبيا

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