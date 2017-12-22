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أنباء عن اتفاق بين البعثة الأممية ومجلس الدولة والكبير لاعتماد الشكري محافظا للمركزي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

خاص/ ليبيا 24:
أفادت مصادر مطلعة، عن اتفاق بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما يسمى بمجلس الدولة، ومحافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير، على إعتماد محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد أن قدم الأخير خطته حول حل الأزمة المالية في ليبيا لغسان سلامة أمس بتونس.
ورجح مصدر مطلع في تصريحات خاصة لقناة ليبيا 24، أنه من المقرر أن يتسلم الشكري مهامه في طرابلس قبل نهاية العام الجاري.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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