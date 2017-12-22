الأحوال الجوية: بيانات تحذيرية بسبب استمرار موجة الطقس السيئ

أهابت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق بجميع سائقي السيارات والأهالي توخي الحذر عند قيادتهم سياراتهم في المناطق التي يمر بها وادي الربيع ووادي الخروع ووادي المجينين، وذلك لغزارة هطول الأمطار في المناطق المذكورة.

ونوهت الوزارة إلى أن أفراد هيئة السلامة الوطنية ومديريات الأمن متواجدة على الطرق الرئيسية والفرعية بهذه المناطق لتخفيف الأضرار على سائقي السيارات وترشيدهم إلى المسارات الأمنة.

ونشرت هيئة السلامة الوطنية تحذيرًا بضرورة الابتعاد عن مجرى وادي المجينين. وطالبت المواطنين القاطنين على مجاري الأودية وبالقرب منها الاستعداد واتباع عدد من الإرشادات، منها: فصل التيار الكهربائي عن الطابق الأرضي، وإخلاء الطابق الأرضي من الأثاث وخاصة غالي الثمن، ووضع الأوراق والمستندات المهمة بحقيبة ونقلها للطابق العلوي، وتأمين الطعام والشراب وما يلزم من أدوية بالطابق العلوي، وعدم ترك الأطفال بمفردهم، ونقلهم وجميع أفراد العائلة بالطابق العلوي، ومغادرة المنزل لمن ليس لديه طابق علوي.

وحددت أرقامًا لطلب المساعدة والنجدة على الأرقام:

هيئة السلامة الوطنية

190 مجاني

0214448111 قسم طرابلس

0213409370 قسم سوق الجمعة

0214775557 / 0214773802 / 0214773602 غرفة هيئة السلامة الوطنية

0214631807/08/09 مديرية أمن طرابلس

ومن جانبها، أصدرت مديرية أمن طرابلس نشرة بالطرق التي بها تجمعات مياه، وشملت: مداخل ومخارج تاجوراء بالكامل، وجزيرة الغيران باتجاه الغرب، وأمام مركز سوق الجمعة، وشارع 15 طير، وطريق عرادة كوبري الغرارات، وطريق الشط بعد جزيرة معتيقة، ووادي الربيع، وبوابة الجبس، وطريق الدعوة الإسلامية، وطريق السريع كوبري 11 يونيو، وطريق الشوك، وطريق زناته باتجاه السريع، والإشارة الضوئية بن عاشور باتجاه جامع الصقع.

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