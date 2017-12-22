بلدية مرزق تتسلم سيارتي إسعاف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

سلّم مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الممول من الاتحاد الأوروبي، سيارتي إسعاف مجهزتين للعناية المركزة لبلدية مرزق.

وحسب بيانٍ لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، صدر الخميس،أنّ مستشفى مرزق العام سيستخدم سيارتيّ الإسعاف، لخدمة 65 ألف مواطن في المدينة.

ونقلت البعثة الأممية عن عميد بلدية مرزق،ابراهيم الشاويش، قوله خلال حفل تسليم السيارتين: « ممتنون للاتحاد الأوروبى لمساعدته لبلديتنا، والمجلس البلدي سيكون قادرًا على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لسكان المدينة،بفضل سيارات الإسعاف التي تسلمناها».

ومن المقرر استخدام السيارتين في نقل المرضى بين مدينة مرزق والقرى المجاورة لها وهي جيزاو، أدليم، حج حجيل، وغواط .وأوضح كوكني «بفضل المساعدة التي قدمها لنا كلٌّ من الاتحاد الأوروبيّ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سنتمكن الآن من مساعدة المزيد من الناس، ليس فقط في مرزق والأحياء المجاورة لها ولكن أيضًا المهجّرين والنازحين داخليًا الذين يتزايد عددهم ويحتاجون إلى مساعدتنا».

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