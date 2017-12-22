برلماني يؤكد عدم قانونية مجلس الدولة

كشف عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني، على عدم قانونية ما يسمى بمجلس الدولة.

وقال يوسف في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الاتفاق السياسي لم يتم دسترته حتى الآن، وبالتالي لم يصبح قانونيآ بعد لعدم اجراء التعديل الدستوري حتى الان بسبب عدم الاتفاق على التعديلات.

وأضاف الفرجاني، أنه في حال فرض دخوله حيز التنفيذ، فأنه بمجرد التوقيع عليه فإنه من باب الاولوية التسلسلية فأن المادة 3 تسبق المادة 15، مشيرا إلى أن المادة 3 تنص بأن ما يسمى بمجلس الدولة يعقد اول اجتماعاته خلال عشرة ايام بعد اجراء التعديل الدستوري، وأنه وفي جميع الاحوال لا وجود قانوني لمجلس الدولة، وأن مايحدث هو تنازلات سياسية من مجلس النواب.

كما كشف الفرجاني، أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب توجهوا لوقف التفاوض مع مجلس الدولة رداً على موقفه وتشبته بالنصوص وان لم تدخل حيز الاتفاق القانوني.

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