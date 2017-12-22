الأمم المتحدة تتصدق بسيارات إسعاف على بلدية مرزق

قام مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتصدق على بلدية مرزق بسيارتين إسعاف مجهزتين للعناية المركزة.

وأوضحت البعثة، أن السيارتين يستهدفان المساهمة في تقديم الخدمات الطبية لـ 65 ألف مواطن في المدينة، حيث من المقرر استخدام السيارتين في نقل المرضى بين مدينة مرزق والقرى المجاورة لها وهي جيزاو، أدليم، حج حجيل، وغواط .

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