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الأمم المتحدة تتصدق بسيارات إسعاف على بلدية مرزق

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قام مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتصدق على بلدية مرزق بسيارتين إسعاف مجهزتين للعناية المركزة.
وأوضحت البعثة، أن السيارتين يستهدفان المساهمة في تقديم الخدمات الطبية لـ 65 ألف مواطن في المدينة، حيث من المقرر استخدام السيارتين في نقل المرضى بين مدينة مرزق والقرى المجاورة لها وهي جيزاو، أدليم، حج حجيل، وغواط .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • اوخيره ماتصدقش عليهم المدير الكبير احمد قداف الدم بشوية افلوس من اللي لاهطهم …. ايه حق حق ماهو طلع مش ليبي ….ان شاء ربي يقتتص منكم يامجرمين

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