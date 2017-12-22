العامة للمياه بطرابلس تعلن عدم قدرتها على مواجهة مياه الأمطار

كشفت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالعاصمة طرابلس، انها لن تتمكن من مواجهة مياه الأمطار واصفة تلك المهمة بالـ “مستحيلة”.

وقالت الشركة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الشركة لا تملك غير أربع سيارات فقط لشفط المياه، إن قلّة السيارات لديها يستحيل معه مواجهة مياه الأمطار إلى حين توفر الدّعم المالي من الحكومة، داعية جميع المواطنين إلى التعاون والتكافل في مواجهة تدفق المياه الناجم عن غزارة الأمطار.

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