المختنقات المائية تُعطّل الدراسة وتُقيّد الحركة في رقدالين

تسببت الأمطار المُتساقطة بمدينة رقدالين كغيرها من المدن الليبية في قفل الطرق وتعطل العديد من المرافق داخل المدينة بسبب الانجرافات، والمستنقات المائية التي انتشرت في شوارع المدينة وعرقلت حركة سكان المدينة.

وأصدرت بلدية مدينة رقدالين قراراً بتعليق الدراسة داخل عدد من مدارس المدينة بسبب آثار الأمطار، إضافة إلى توقف عدد من المراكز الخدمية عن العمل بسبب عدم قدرة الموظفين على الوصول إليها.

وفي ظل تهالك شبكة الصرف الصحي، إلى جانب الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها جهاز خدمات الصرف الصحي، تم تشكيل غرفة طوارىء ضمت عناصر من مؤسسات المجتمع المدني والمجلس البلدي رقدالين، لمُساندة جهاز خدمات الصرف الصحي في عمليات شفط المياه والحد من الأزمات الناتجة عن المختنقات المائية المُتراكمة بسبب مياه الأمطار، بحسب ما ذكره رئيس مركز خدمات المياه والصرف الصحي برقدالين، صالح المقطوف طروم.

