محفظة ليبيا أفريقيا تفتتح أحدث مشروعاتها في تونس الاثنين المقبل

تستعد محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، عقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن افتتاح أجدد مشروعاتها في تونس.

وكشفت المحفظة، أن افتتاح مشروع “فندق لايكو تونس” الذي يعد واحدا من المشاريع الليبية على الأراضي التونسية، سيشهد حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحفظة، حيث سيقوم الحاضرين بجولات تفقدية داخل الفندق للتعرف أكثر على هذا الصرح الاستثماري.

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