العريبي ل(218): البرلمان متمسك ب “ثالثة الصخيرات”.. والشكري

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن البرلمان سيتمسك بالمادة الثالثة من الاتفاق السياسي، والتي تؤدي إلى نتيجة سياسية مفادها أن المجلس الأعلى للدولة لا وجود قانوني له، إذ تقول المادة الثالثة إن مجلس الدولة يعقد أول اجتماعاته خلال عشرة أيام بعد إجراء التعديل الدستوري، وهو أمر لم يحدث وفقا للعريبي في تصريحات خاصة لقناة ( 218 نيوز).

وبحسب العريبي فإن مجلس النواب متمسك بالمحافظ محمد عبد السلام الشكري الذي انتخبه البرلمان يوم الثلاثاء الماضي محافظا لمصرف ليبيا المركزي حسب القوانين والتشريعات المعمول بها، فيما يلفت العريبي أيضًا إلى أن الطعن السياسي بانتخاب الشكري استنادًا إلى نص المادة (15) هو غير واقعي، لأن المادة الثالثة تسبق المادة المُسْتند إليها، وترتيب مواد الاتفاق السياسي لم يكن عبثيا.

وطبقا لتصرح النائب العريبي فإن الاتفاق السياسي لم “يدستر”، وبالتالي لم يصبح قانونياً بعد لعدم إجراء التعديل الدستوري حتى الآن، ولم يتم الاتفاق على التعديلات على هذا الاتفاق من ناحية أخرى، فيما يلوح العريبي ب”إعادة نظر” البرلمان إلى ب”التفاوض” مع مجلس الدولة، إضافة إلى إعادة النظر في كل شيء ردًا على موقفه من خطوة البرلمان بانتخاب الشكري.

