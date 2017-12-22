فرنسا تدعو «حفتر» لإحترام عملية السلام في ليبيا

المتوسط:

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلى إحترام عملية السلام في ليبيا التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد.

ومن جانهب، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه لا بديل لخطة الأمم المتحدة أمام «حفتر»، مشددًا علية ضرورة أن يضع نفسه في خدمة بلاده -وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

ويذكر أن لودريان وصل إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، لعقد اجتماع مع المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة في بنغازي، أمس الخميس قادما من العاصمة طرابلس.

وأجرى وزير الخارجية الفرنسي مباحثات في العاصمة الليبية طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ودعا خلال مؤتمر صحفي الليبيين إلى الإسراع نحو إجراء الانتخابات.

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