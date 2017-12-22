إيقاف مواطن بتهمة الاشتباه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي بسوسة

المتوسط:

قامت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبيّة بإيقاف شخص من أجل “الاشتباه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي”.

وأكدت وزارة الداخلية، خلال بيان لها، أن المواطن المشتبه فيه يبلغ من العمر 25 سنة، وتعمد نشر صور له يحمل سلاح “كلاشنكوف” إلى جانب تنزيله لمقاطع فيديو تحرّض على الإرهاب وتستهدف الوحدات الأمنيّة على صفحته الخاصّة بشبكة التّواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وأكملت الداخلية،” أنه بالتّحرّي معه، تبيّن أنّه سبق له أن تحوّل إلى إحدى بؤر التّوتّر سنة 2012 للعمل بها ، وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به من أجل “الاشتباه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية