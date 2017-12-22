الزهراء لنقي: الفنان وسيم عادل أصيب بكسر في الحوض بعد التحريض عليه من قبل قياديّ سلفي

كشفت رئيسة منبر المرأة الليبية للسلام الزهراء لنقي، عن أنّ الفنان وسيم عادل «أصيب بكسر في الحوض بعد تحريض عليه من قبل القائد بن غلبون السلفي في قوات الصاعقة التابعة للجيش».

وكتبت الزهراء لنقي على صفحتها بموقع «فيسبوك» الجمعة تدوينة جاء فيها«إن القائد بن غلبون السلفي في قوات الصاعقة التابعة للجيش»، اتهم الفنان وسيم عادل بـ«أنه فلسطيني خبيث يدعو لنشر الرذيلة بين فتيات بنغازي!».

ودعت الزهراء لنقي المنظمات المحلية والدولية للتصدي لمثل هذه التجاوزات والانتهاكات من قبل قوى عسكرية سلفية تجاه المدنيين في مدينة بنغازي.

كما طالبت رئيسة منبر المرأة الليبية للسلام الزهراء لنقي «عميد البلدية والجهات المسؤولة من بحثٍ جنائي ووزارة داخلية للخروج ببيانٍ لتوضيح موقفهم من مثل هذه التجاوزات!».

ونشر رواد الصفحات الليبية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيادي سلفي يدعى عبد الفتاح بن غلبون الذي ظهر وهو يرتدي الزيّ العسكريّ مطلقًا لحية كثيفة وهو يحرض على الفنان وسيم عادل.

وشارك الفنان وسيم عادل في عدة مهرجانات ومحافل محلية ودولية منها مهرجان الأطفال العرب السادس بمدينة الشارقه بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تحصل علي الجائزة الأولي.

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