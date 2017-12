يواجه سكان مدينة غدامس كغيرهم من سكان باقي المدن الليبية، العديد من الأزمات، نتيجة للأمطار الغزيرة المُتساقطة على المدينة، ولعل أبرز مرافق المدينة التي تأترث سلباً بموجة الأمطار، مستشفى غدامس العام، الذي يُعاني تآكلاً حاداً في بنيته، ما أدى إلى تسرب مياه الأمطار داخل غرف وأقسام المستشفى عن طريق السقف.

وأدى اختراق مياه الأمطار المُسربة داخل المستشفى لمخازن الأدوية الرئيسية، إلى تلف أنواع عديدة من الأدوية والمعدات الطبية، الحادثة التي ستُفاقم بدورها من أزمة الأدوية وتعرقل الخدمات التي يقدمها المُستشفى لسكان المدينة.

ويعمل المستشفى حالياً بنسبة 50% فقط من خدماته المُفترضة، بسبب عدم استكمال عمليات الصيانة التي يحتاجها، والتي بدأت منذ عام 2010 ولم يُنجز منها إلا 10% حتى الآن، بعد أن توقفت بسبب عدم توفر السيولة المالية، إلى جانب مغادرة الشركات الأجنبية المُشرفة عليها.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

ويُعتبر مستشفى غدامس العام أكبر مستشفيات مدينة غدامس والذي يغطي مسافة تصل إلى 400 كلم تقريبا من عدة مدن وقرى بينها درج وسيناو وماترس وتقطة.

وتبلغ السعة السريرية لمستشفى غدامس العام 136 سريرا، مُقسمة إلى أربعة أقسام إيواء رئيسية، وهي قسم الأطفال وقسم الجراحة وقسم النساء والولادة وقسم الباطنة، إضافة إلى وحدات قسم العناية الفائقة وقسم الحضانة و قسم الغسيل الكلوي.

The post الأمطار تلتهم أدوية مخازن مستشفى غدامس appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية