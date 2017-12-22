البحث الجنائي بطبرق يقبض على تشكيل عصابي يسرق بطاقات الفيزا العائلية

أخبار ليبيا24-

أكد مصدر مطلع من قسم البحث الجنائي بطبرق أمس الخميس أن قسم البحث ومن خلال التحري ألقى القبض على تشكيل عصابي من مدينة طرابلس يمتهن سرقة بطاقات الفيزا ويقوم بصرف المبالغ الموجودة عليها حيث يقوم ببيع العملة الصعبة دون علم صاحب البطاقة بالتعاون مع موظف من مكتب الجوازات بطبرق.

وأكد المصدر أن هنالك موظف من مكتب جوازات طبرق يتعاون مع شخص من مدينة طرابلس ويقوم موظف الجوازات بنسخ صورة ملونة من جوازات سفر المواطنين المستخرجة حديثاً ويقوم بتصوير الإجراءات من ملف المواطن دون علمه حيث يقوم الشخص الموجود في طرابلس باستخراج بطاقة الفيزا ويقوم ببيعها .

وقامت العصابة باستخراج عدد 42 بطاقة بأسماء أصحابها وقد تم التعرف على عدد 20 مواطن من أصحاب البطاقات وجاري البحث عن 22 مواطن لم يتم التعرف عليهم ,ونوه قسم البحث الجنائي بطبرق على المواطنين الحضور إليهم للاطلاع على القوائم الموجودة لديهم.

يشار أن عدد من المواطنين بمدينة طبرق قاموا بتسليم إجراءاتهم إلى المصارف وتفاجأوا بأن لديهم بطاقات صادرة من طرابلس وتم سحب العملة الصعبة دون علمهم وبعد كثرة البلاغات نجح قسم البحث الجنائي بالتحري والوصول إلى الجناة وتم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة.

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