بلدية مرزق يستلم سيارتي إسعاف من الأمم المتحدة

المتوسط:

استلم بلدية مرزق سيارتي إسعاف مجهزتين للعناية المركزة من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيانٍ لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، صدر الخميس، أنّ مستشفى مرزق العام سيستخدم سيارتيّ الإسعاف، لخدمة 65 ألف مواطن في المدينة.

وقال عميد بلدية مرزق ،ابراهيم الشاويش، خلال حفل تسليم السيارتين: ” ممتنون للاتحاد الأوروبي لمساعدته لبلديتنا، والمجلس البلدي سيكون قادرًا على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لسكان المدينة، بفضل سيارات الإسعاف التي تسلمناها”.

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