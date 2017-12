الخارجية المصرية: “الوضع السيئ” في ليبيا سينعكس على مصر

218TV|رصد إخباري

نقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد القول إن القاهرة تتواصل مع كل الأطراف التي تمثل الشعب الليبي، ولا تقف مع طرف دون غيره بل تقف على مسافة واحدة مع الجميع، قبل أن تنقل وسائل الإعلام عنه أيضا القول إن “أمن ليبيا”، من أولويات الأمن القومي المصري، وإن استقرار الوضع هناك ينعكس إيجابيًا على مصر، وتدهور الوضع ينعكس سلبيًا على مصر.

وبحسب المسؤول الدبلوماسي المصري في تصريحاته اليوم الجمعة فإن مصر تضع الملف الليبي ضمن أهم أولوياتها، لما يمثله من أهمية للأمن القومي المصري، مؤكدا على المساعي المصرية لدعم المؤسسة العسكرية وتوحيد الجيش في ليبيا.

