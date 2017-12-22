وزير بـ«الوفاق»: ليبيا تدرس عودة العمالة المغربية

المتوسط:

أعلن وزير العمل والتأهيل المفوض في حكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، أنه يدرس عودة العمالة المغربية، مؤكدًا أنها تشكل أهمية في سوق العمل المحلى لامتلاكها الخبرة في شتى المجالات.

وأكد «الأمين»، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الجمعة، عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وفي ذات السياق التقى الأمين على هامش الدورة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بن عتيق، لبحث سبل تطوير العمالة المشتركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية