الصليب الأحمر يواصل التصدق على المدارس والعيادات الليبية

قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتصدق على عدد من المدارس والعيادات المركزية بمواد بناء للمساعدة في معالجة بعض الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.

وقالت اللجنة، “إن المدارس والمرافق الصحية يمكن أن تكون للأسف عرضة للضرر في المناطق المتأثرة بالنزاع في ليبيا، وأجبرت الاشتباكات المسلحة العديد من هذه المؤسسات على الإغلاق أو مواجهة انقطاع في تقديم الخدمات العامة، وفي مثل هذه الحالات، لا يمكن للأطفال لا الحصول على التعليم، ولا حصول المرضى على الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها”، ولهذا دأبت المنظمة في تقديم المساعدات بشكل متواصل للمدارس والعيادات في مختلف المناطق الليبية.

كما تسلم مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية الغريفة صدقات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمثلت في مواد غذائية وأغطية ومفروشات، وبدأ المكتب بالتعاون مع بلدية الغريفة توزيع هذه المساعدات على نحو 250 أسرة محتاجة في البلدية.

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