انطلاق فعاليات مهرجان «راديونا» ببنغازي

المتوسط:

انطلقت فعاليات مهرجان «راديونا» للإبداع الإذاعي لعام 2017 في نسخته الثانية، اليوم الجمعة، في مدينة بنغازي بمشاركة عدة إذاعات وبرامج الفردية بمختلف التخصصات.

ومن جانبه، قال رئيس المهرجان، نجيب بن زبلح، إن اللجنة العليا انتهت من وضع الترتيبات الخاصة والتجهيزات، بالإضافة إلى قرب انتهاء لجنة التحكيم من متابعة وتقييم البرامج المشاركة التي اجتازت مرحلة الفرز.

وأوضح «بن زبلح»، في تصريحات صحفية، أن المهرجان أتاح الفرصة للجميع للمشاركة في جميع أنواع البرامج والتخصصات الإذاعية.

وأكد رئيس اللجنة أن المهرجان سيختتم يوم 24 ديسمبر الجاري الذى يوافق تأسيس الإذاعة الليبية المرئية، في حفل فني يتم فيه إعلان الفائزين وهم 8 فائزين، تتخللها بعض العروض المرئية، وتكريم رواد الإذاعة المسموعة لهذا العام.

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