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#الرائد_أخبار بلدية #مسلاتة تحذر من استخدام طريقها المؤدية إلى #قصر_الأخيار …

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

بلدية #مسلاتة تحذر من استخدام طريقها المؤدية إلى #قصر_الأخيار ؛ بسبب انهيار “كبير” في الجسر الذي يمر فوق #وادي_قريم ؛ نتيجة فيضان الوادي.

#ليبيا





عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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