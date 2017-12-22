الرائد_أخبار بلدية #مسلاتة تحذر من استخدام طريقها المؤدية إلى #قصر_الأخيار …

بلدية #مسلاتة تحذر من استخدام طريقها المؤدية إلى #قصر_الأخيار ؛ بسبب انهيار “كبير” في الجسر الذي يمر فوق #وادي_قريم ؛ نتيجة فيضان الوادي.
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