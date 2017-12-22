الشيباني لــ(المتوسط): معاناة المهجرين من تاورغاء في المخيمات جريمة وعار

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، ” أن ما يعانيه اهلنا المهجرين من تاورغاء في مخيمات البؤس والشقاء هو لاشك جريمة العصر وعار يلحق الذين مازالوا يصرون على اطالة امد العذاب والهوان لأهلنا الابرياء”.

وأضاف الشيباني، خلال تصريحات خاصة لــ( المتوسط)، ” أن التهجير جماعي مخالف لكل لما جاءت به الديانات والاعراف والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية ويصنفها القانون الدولي الانساني بانها جريمة ضد الانسانية، والمحكمة الجنائية الدولية في إحاطته لمجلس الأمن الذي كلفها بمتابعة انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا اثناء فوضى فبراير اكدت ان ما تعرض له اهالي تاورغاء يرتقي الى جريمة حرب”.

وأكمل الشيباني،” أن الكل يعترف بان ما يجري لأهل تاورغاء ظلم وعدوان سافر ، وصمة عار على جبين الانسانية عامة والليبيين خاصة الذين يتخذون الإسلام دينا لهم.، وبكل اسف استعصت المشكلة على الحل امام تعنت بعض المليشيات المتمرسة خلف السلاح والخارجة عن القانون”.

وأوضح،” انه لم يبقى امام اهل تاورغاء الا احد الخيارات التالية، أما تحديد موعد العودة الجماعية و بغصن الزيتون والرايات البيضاء، وننصب خيامنا في اخر نقطة نصطدم فيها بالمسلحين، و نحرج الجميع، أو انتظار توحيد القوات المسلحة الليبية و بسط سيطرتها على كامل تراب الوطن و اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة مركزية واحدة”.

وأكمل ، ” أن الخيار الثالث هو التحالف عسكريا مع كل من يمد لهم يد العون ويساعدهم على العودة الى ارضهم حتى لو كانت الجماعات التي يسمونها ارهابية”.

وشدد الشيباني، على أنه نبه البعثة الاممية اكثر من مرة بان الظلم والقهر والغبن والشعور بالتهميش هو الشريان الذي يغدي الجماعات المتطرفة في العالم كافة، وأنه يخشى ان يقع شباب تاورغاء وغيرهم فريسة سهلة للجماعات الارهابية لتجنيدهم واستغلال رغبتهم الجامحة في العودة الى ارضهم التي طردوا منها ظلما وعدوانا، وقد ينفذ صبرهم ويسعون هم للتحالف مع هذه الجماعات، ولقد عبر الكثير من الشباب عن هذه الرغبة في الكثير من المناسبات ولكن اعيان وحكماء تاورغاء اختاروا الوطن والصبر الذي لن يطول”.

ووجه عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، رسالة للمجتمع الدولي، والجامعة العربية، و الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الامن، وحلف الناتو قائلا ،” لقد كنتم سبباً في دمار ليبيا ونكبتها وتهجير تاورغاء وغيرها من المناطق عليكم ان تتحملوا مسؤولياتكم التاريخية والعمل الجاد لوضع حد لهذه المأساة، وانا على يقين بانكم قادرين لو صحى الضمير واستيقظ الانسان في ذاتكم انتصرتم على تعصبكم و احسستم بالأخوة الإنسانية”.

وأكمل رسالته ،”احملكم مسؤولية دمار ليبيا وانهيار دولتها والدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت وآهات المعذبين في سجون الظلام وزفرات المقهورين و المغبونين ومعاناة اهالي تاورغاء وغيرهم في مخيمات النزوح خاصة في هذه الايام في فصل الشتاء القارص والامطار الغزيرة تجتاح مخيماتهم وتحويلها الى جحيما لا يطاق”.

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