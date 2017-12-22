مفوضية الانتخابات : عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين إلى غاية يوم الخميس فاق 48.000 ناخب

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم بأن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين في الفترة من السادس إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري بلغ ثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة وأربعة وسبعين ناخبا.

وأوضحت المفوضية على موقعها الرسمي أن عدد الرجال المسجلين بلغ ثلاثين ألفا وثمانية وأربعين ناخبا، فيما بلغ عدد النساء ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وست وعشرين ناخبة.

هذا وأعلنت المفوضية استمرار عملية تسجيل الناخبين، لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم في السابق، أو الذين يرغبون في تغيير مراكز انتخابهم.

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