العليا للانتخابات تعلن تسجيل 48374 ناخبا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت المفوضية العامة للانتخابات، تسجيل 48374 ناخب ليبي في سجل الناخبين، منهم 30048 رجال، و18326 امرأة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المفوضية في نشرتها اليومية، أن عملية التسجيل في سجل الناخبين لاقت اقبالا مضطرد بدأ بعدد 482 خلال اليوم الأول ليصل إلى 16100 في يوم الامس الخميس، مؤكدة أن عملية التسجيل ستستمر 47 يوما إضافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24