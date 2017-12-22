ندوة حول دور العلاقات العامة في المؤسسات النفطية

نظّم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة إجدابيا، ندوةً حول دور العلاقات العامة بالمؤسسات النفطية، بمشاركة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وقُدّمت في الندوة عددٌ من أوراق العمل ،من مدير إدارة العلاقات العامة بشركة سرت عبدالنبي فضيل ومدير إدارة التدريب بالشركة مفتاح اشويقي، ومراقب التنظيم والتعويضات بإدارة شؤون العاملين بالشركة سعيد السنوسي، ومنسق التعويضات والمزايا علي فكرون ومنسق عمليات السلامة محمد الشبلي.

وتأتي هذه الندوة في إطارمشروع تخرّج للطالب بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أجدابيا فرج المغربي والموظف بإدارة نقل وتزويد الغاز بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وتعد الندوة الأولي من نوعها كمقدمةٍ لمشروع تخرج عملي تطبيقي، لربط الدراسة النظرية بالعملية بجامعة إجدابيا وربط الجامعة بالوسط المحيط بها.

وفي ختام الندوة كرّمت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز البطل الدولي،عبدالله هاجر من قبل مدير إدارة التدريب والتطوير بالشركة.

حضر الندوة عددٌ من مديري ومراقبي ومنسقي وعمالِ شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وبعضُ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولفيف من الجمهور.

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